Названы шесть очагов заболевания COVID-19 в Ленобласти

Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Историк перечислила шесть очагов заболевания COVID-19 в Ленобласти с 555 инфицированными в общей сложности и дала пояснения по каждому из них. На 28 мая в регионе всего выявлено 2660 случаев заболевания.

Очаги COVID-19 в Ленобласти:

Рощинская больница – этот очаг заболевания ликвидирован. Хостел рабочих-мигрантов в Новосергиевке – возник 10 апреля, полевой госпиталь снят 19 мая, рабочие здоровы, но находятся под присмотром как потенциальные носители вируса. Деревня Селиваново в Бокситогорском районе – очаг разобщен по разным адресам, но они все под надзором и охраной. Проводятся тестирование и противоэпидемические мероприятия. Больница им. Кащенко в селе Никольское в Гатчинском районе – сейчас там 987 пациентов и 821 человек медперсонала. Зараженные переводятся для лечения в другие места. Два отделения больницы работают в качестве обсерваторов. Гатчинский психоневрологический интернат – 83 человека имеют положительный тест на COVID-19 (семь из них – персонал). Очаг будет ликвидирован не ранее, чем через две недели. Гатчинская межрайонная больница – ситуация осложняется тем, что у этого медицинского учреждения много структурных подразделений.

Глава регионального Роспотребнадзора подчеркнула, что решение губернатора Ленобласти о создании «красной», «желтой» и «зеленой» зон оказалось правильным. Начиная с 12 мая не выявлено связи увеличения заболеваемости со снятием ограничений в «зеленых» зонах.