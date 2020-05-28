«Лагерь добровольно умирающих»: Архивные документы о зверствах нацистов в Ленобласти поместят в сборник

По словам директора Ленинградского областного государственного архива Юлии Крипатовой, 225 документов о зверствах оккупантов в годы Великой Отечественной войны на территории Ленобласти.
Сейчас завершается первый этап работы над томом «Без срока давности» по 47 региону, он заключался в выявлении документов. В сборник включены 102 документа из Архивов Ленинградской области, 94 документа из Архивов Санкт-Петербурга и более 29 рассекреченных документов из фондов архивов ФСБ.
Крипатова отметила, что общее представление о ситуации в районах Ленобласти передают рассекреченные документы. При этом особой жестокостью отличался оккупационный режим в Гатчинском, Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах. Это объясняется в том числе наличием концентрационных лагерей, помимо лагерей для военнопленных.
Особая жетстокость объясняется в том числе наличием концентрационных лагерей, помимо лагерей для военнопленных.
Ранее ivbg.ru писал, что архив Ленобласти готовит уникальные материалы о единстве народов в войне. В рамках проекта «Архивы рассказывают», созданного по инициативе Дома дружбы Ленобласти и посвященного 75-летию Великой Победы, архив Ленобласти передаст сведения из сводок о призывах населения, из рабочих табелей тружеников тыла, обеспечивавших продуктами не только защитников Ленинграда, но и жителей блокадного города.