«Лагерь добровольно умирающих»: Архивные документы о зверствах нацистов в Ленобласти поместят в сборник

По словам директора Ленинградского областного государственного архива Юлии Крипатовой, 225 документов о зверствах оккупантов в годы Великой Отечественной войны на территории Ленобласти.

Сейчас завершается первый этап работы над томом «Без срока давности» по 47 региону, он заключался в выявлении документов. В сборник включены 102 документа из Архивов Ленинградской области, 94 документа из Архивов Санкт-Петербурга и более 29 рассекреченных документов из фондов архивов ФСБ.

Крипатова отметила, что общее представление о ситуации в районах Ленобласти передают рассекреченные документы. При этом особой жестокостью отличался оккупационный режим в Гатчинском, Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах. Это объясняется в том числе наличием концентрационных лагерей, помимо лагерей для военнопленных.

«По ним можно отследить принудительные работы, и голод, и грабежи, и угон населения в рабство, и побои, расстрелы. Это только маленький список того, что творилось на территории Ленинградской области в те страшные годы», — сказала директор архива.

Особая жетстокость объясняется в том числе наличием концентрационных лагерей, помимо лагерей для военнопленных.

«На территории Ленинградской области действовали концентрационные лагеря, и это помимо лагерей для военнопленных. При подготовке сборника не освещалась тема военнопленных, но в тех случаях, когда мирные граждане заключались в лагеря для военнопленных, эти документы мы тоже помещали в сборник, потому что они свидетельствуют о нечеловеческом отношении к людям, к мирным гражданам, которые в руках не держали оружия. Особой жестокостью отличался оккупационный режим в Гатчинском, Лужском, Кингиссепском, Волосовском районах. Известный всем лагерь Дулаг-154, который иногда называют лагерь добровольно умирающих. Только в Гатчине находилось 4 лагеря», — отметила Крипатова.

Ранее ivbg.ru писал, что архив Ленобласти готовит уникальные материалы о единстве народов в войне. В рамках проекта «Архивы рассказывают», созданного по инициативе Дома дружбы Ленобласти и посвященного 75-летию Великой Победы, архив Ленобласти передаст сведения из сводок о призывах населения, из рабочих табелей тружеников тыла, обеспечивавших продуктами не только защитников Ленинграда, но и жителей блокадного города.