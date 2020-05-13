Архив Ленобласти готовит уникальные материалы о единстве народов в войне

Госархив региона готовится передать проекту «Архивы рассказывают…» ранее неопубликованные документы о вкладе различных народов, проживавших на территории Ленобласти, в общую Победу над фашизмом.

В рамках проекта «Архивы рассказывают», созданного по инициативе Дома дружбы Ленобласти и посвященного 75-летию Великой Победы, архив Ленобласти передаст сведения из сводок о призывах населения, из рабочих табелей тружеников тыла, обеспечивавших продуктами не только защитников Ленинграда, но и жителей блокадного города, из многих других источников рассказывают о людях разных национальностей и вероисповеданий, которые вместе делали все возможное, чтобы одержать победу над врагом.

Стоит отметить, что к проекту уже присоединились архивы Кировской, Омской, Псковской, Иркутской, Вологодской, Томской областей, Пермского края, Республики Бурятия, представители Кыргызского общества блокадников Ленинграда из города Бишкека.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта Министерства обороны «Дорога памяти» военными ЗВО принято более 1000 документов об участниках ВОВ, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.

Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.

«Мостотрест» также показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.