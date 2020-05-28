Александр Дрозденко принял участие в записи аудиогидов «По следам боевой славы»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в записи нескольких точек маршрутов аудиогидов проекта «По следам боевой славы».
Сообщается, что все точки записываются на студии партнеров проекта из «Дорожного Радио». Три маршрута уже опубликованы — они посвящены «Невскому пятачку», Гатчине и Лужскому направлению, а также «Дороге жизни».
Проект предусматривает серию из шести аудиогидов, подготовленных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне при поддержке администрации Ленинградской области.
А у нас вчера губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко начитывал описания нескольких точек…
Опубликовано Пашей Прокофьевым Среда, 27 мая 2020 г.