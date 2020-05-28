В Финский залив выпустят 21 тыс. особей балтийского лосося в ходе реставрации парка Монрепо

Председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в ходе реставрации парка Монрепо принято решение о выращивании 21 тыс. особей благородного балтийского лосося.

«В рамках согласования проекта реставрации парка Монрепо было принято решение о проведении компенсирующих мероприятий, поддерживающих ихтиофауну Финского залива», — сообщил Владимир Цой.

По его словам, в соответствии с проектом реставрации парка подрядчиком заключен договор с Ивангородским рыборазводным заводом на выращивание и выпуск 21 тыс. особей благородного балтийского лосося.

«И уже через несколько часов годовалые рыбки покинут свои ясли и окажутся сначала в водах Наровы, а затем — и Финского залива», — заключил глава комитета.



