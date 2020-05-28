Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что медицинские маски противопоказаны исключительно гражданам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

По его словам, с заболеваниями легких использование индивидуального средства защиты может быть опасным, так как оно вызывает трудности с дыханием. Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.

По словам врача, под ХОБЛ подпадают люди с бронхоспазмом, с легкой степенью асфиксии, удушья.

«В общем, это все те пациенты, которым и в обычном состоянии дышать сложно», — цитирует ТАСС лора.

По прогнозам ВОЗ, к 2030 году ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти в мире.