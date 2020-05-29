В Санкт-Петербурге вдвое упал спрос на жилье

Спрос на жилье в Санкт-Петербурге в условиях эпидемии COVID-19 упал примерно в два раза, сообщил зампред комитета по строительству города Евгений Барановский.

«Мы фиксируем спад спроса на 50-55%. Мы сейчас сравниваем по месяцам, но все-таки хочется верить, что те федеральные меры, которые были приняты правительством, позволят выйти на константу прошлого года, когда спрос был равен предложению», — рассказал он во время онлайн-конференции.

При этом Барановский отметил, что статистика заключения договоров долевого участия (ДДУ) в последнее время все-таки показывает положительную динамику и отмечается рост доли проектов с использованием эскроу-счетов.

Вам будет интересно Дрозденко призвал чиновников перестать покупать коптеры и столы по цене квартиры В ходе заседания правительства Ленобласти, которое проходило 28 мая, было отмечено отставание по сбору НДФЛ за время пандемии COVID-19 на... 28.05.2020 183

Ранее Росстат сообщил, что объёмы ввода жилья в России сократились в апреле 2020 года в годовом на 36,5% — до 3 миллионов квадратных метров. По сравнению с мартом ввод жилья упал на 41,5%. Всего за четыре месяца в стране сдали 18,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года. Глава Минстроя Владимир Якушев назвал сокращение ввода жилья в условиях пандемии ожидаемым и выразил надежду, что по результатам года в целом объёмы строительства жилой недвижимости в России будут не ниже 2019 года.