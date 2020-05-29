Стало известно, где 29 мая зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2713 человек. Выздоровели – 1402 человек. Умерли – 11 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Волосовский район:

  • Волосово;
  • Бегуницы.

Всеволожский район:

  • Всеволожск;
  • Кудрово;
  • Сертолово;
  • Старая;
  • Павлово.

Выборгский район:

  • Выборг;
  • Победа.

Гатчинский район:

  • Гатчина;
  • Вырица;
  • Холоповицы;
  • Дружная горка;
  • Пудость;
  • Мины;
  • Санаторий им. Свердлова.

Киришский район:

  • Кириши.

Кировский район:

  • Молодцово.

Лужский район:

  • Луга;
  • Слапи;
  • Толмачево.

Сланцевский район:

  • Сланцы.

Тихвинский район:

  • Тихвин.