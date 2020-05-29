Стало известно, где 29 мая зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2713 человек. Выздоровели – 1402 человек. Умерли – 11 человек.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Волосовский район:
- Волосово;
- Бегуницы.
Всеволожский район:
- Всеволожск;
- Кудрово;
- Сертолово;
- Старая;
- Павлово.
Выборгский район:
- Выборг;
- Победа.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Вырица;
- Холоповицы;
- Дружная горка;
- Пудость;
- Мины;
- Санаторий им. Свердлова.
Киришский район:
- Кириши.
Кировский район:
- Молодцово.
Лужский район:
- Луга;
- Слапи;
- Толмачево.
Сланцевский район:
- Сланцы.
Тихвинский район:
- Тихвин.