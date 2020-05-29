Стало известно, где 29 мая зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2713 человек. Выздоровели – 1402 человек. Умерли – 11 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Волосовский район:

Волосово;

Бегуницы.

Всеволожский район:

Всеволожск;

Кудрово;

Сертолово;

Старая;

Павлово.

Выборгский район:

Выборг;

Победа.

Гатчинский район:

Гатчина;

Вырица;

Холоповицы;

Дружная горка;

Пудость;

Мины;

Санаторий им. Свердлова.

Киришский район:

Кириши.

Кировский район:

Молодцово.

Лужский район:

Луга;

Слапи;

Толмачево.

Сланцевский район:

Сланцы.

Тихвинский район: