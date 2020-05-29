Зоозащитники показали повзрослевшую нерпу Ксюшу

Ксения стала первой подопечной Фонда друзей балтийской нерпы в 2020 году. Когда ее нашли, ей было всего три дня от роду.

Теперь в группе “Спасение тюленей 699-23-99” во “ВКонтакте” появилось фото повзрослевшей и похорошевшей балтийской нерпы Ксении. Многие подписчики не признали в поправившейся особи маленького белька с большими черными глазами.

Напомним, 6 февраля сотрудники яхт-клуба “Балтиец” заметили странное копошение на льду. Приглядевшись, они обнаружили, что к берегу ползет нерпенок, поэтому сразу позвонили в службу по спасению тюленей. Позже выяснилось, что нерпенку не более трех дней дней от роду и возможно она потерялась во время шторма.