weather 3.2°
$ 74.69
87.59

Новости Экономика

Средняя цена однокомнатной квартиры в Петербурге увеличилась до 10 млн рублей

квартира
Фото: Freepik.

Средняя цена однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге с начала 2026 года достигла 10,4 млн руб. при средней площади 37 кв. м. Об этом сообщает «МК в Питере».

В 2025 году такое жилье стоило в среднем 9,5 млн руб. Это на 9 % меньше нынешнего уровня, при этом средняя площадь квартир осталась такой же – 37 кв. м.

Однокомнатные квартиры сейчас составляют 41 % от всего объема продаж недвижимости в Петербурге. С начала года средняя цена квадратного метра в этом сегменте доходит до 290 тыс. руб.

Аналитики считают, что к концу года стоимость квадратного метра может вырасти еще на 7-8 %.

Вам будет интересно
В Госдуме рассказали, сколько раз поднимут пенсии в 2027 году
Фото: Freepik. Страховые пенсии в России в 2027 и 2028 годах планируют индексировать в два этапа. Такой порядок указан в проекте федерального бюджета...
29.04.2026
157

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

В «Ночь музеев» в Петербурге не будет работать метро

Метро в Санкт-Петербурге в «Ночи музеев» 16-17 мая будет работать по обычному расписанию и ночью закроется. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на куратора проекта Наталью Яблонскую.

По ее словам, специально открывать метро для «Ночи музеев» экономически невыгодно, так как поток людей не настолько большой.

Посетителям поздних программ нужно учитывать, что ночью в городе также разведут мосты. Особенно это важно для тех, кто планирует посещать музеи на Васильевском острове и Петроградской стороне.

В черте города между локациями будут курсировать ночные автобусы. На время разведения мостов маршруты по Васильевскому острову и Петроградской стороне закольцуют.

Вам будет интересно
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
Фото: Freepik. Летние каникулы в российских школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Для учеников 9-х и 11-х классов завершение учебного года...
28.04.2026
803

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться