Суд рассмотрит дело о смерти пассажира ВАЗ-2106 в Петербурге

Следствие считает, что утром 14 февраля Андрей на автомобиле ВАЗ-2106 на Вознесенском шоссе в Петербурге попал в занос и влетел в опору освещения. В результате умер пассажир.

Установлено, что водитель перевозил пассажира на переднем сиденье и двигался со скоростью не менее 88 км/ч. При этом погодные условия были неподходящими: темное время суток, мокрый асфальт, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Машина попала в занос, водитель не выдержал боковой интервал относительно правого края проезжей части и выехал за ее пределы, после чего произошла авария. Пассажир получил тупую травму груди и живота, он скончался на месте.

Дело передано в суд.