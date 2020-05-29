Школьные выпускные в России пройдут 27 июня — Минпросвещения

В каком формате пройдут выпускные вечера — онлайн или оффлайн — местные власти выберут сами, исходя из эпидемической ситуации.

Минпросвещения России рекомендовало регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня в онлайн-формате.

Очные мероприятия возможно будет организовать в тех регионах, которые к тому моменту выйдут на третий этап снятия ограничений по коронавирусу. При этом организаторы должны строго придерживаться всех предписаний Роспотребнадзора. И праздник можно будет провести после окончания экзаменационной кампании.

Центральным мероприятием в этот вечер станет общефедеральный “Выпускной вечер”, который охватит все регионы страны. А завершением праздника станет ежегодный фестиваль «Алые паруса».