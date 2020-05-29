Детские лагеря Ленобласти готовы к открытию

Сегодня, 29 мая, на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный по правам ребенка Ленинградской области Тамара Литвинова сообщила, что детские лагеря готовы к открытию и ждут разрешения Роспотребнадзора.

Это объясняется тем, что в оздоровительных учреждениях региона созданы все условия для безопасного отдыха.

«Сводный бюджет области на организацию летней оздоровительной кампании около 900 млн, так что финансовых средств на это достаточно. И мы уверены, что, при условии соблюдения всех правил как родителями (законными представителями), так и ответственными должностными лицами, летняя кампания пройдет достойно и без проблем», — сообщила Литвинова.

По ее словам, стоимость путевки в летний лагерь не превышает 24 тысяч рублей. При этом семьи получают 70% компенсации их стоимости, а опекуны — 100%.

Детским отдыхом могут заниматься только те организации, которые попали в специальный госреестр. Для этого им нужно пройти необходимые проверки, получить санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на медицинскую деятельность. После 1 июня не внесенные в реестр организации не смогут оказывать данные услуги.