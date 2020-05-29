В Ленобласти с 1 июня меняются правила торговли и сферы услуг

Автор: Илья Серов
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Сегодня, 29 мая, постановлением правительства Ленобласти были изменены коронавирусные ограничения, действующие на территории региона.

Так, с 1 июня снимается запрет на использование примерочных кабин в магазинах и в торговых центрах любой площади. Кроме того, на ярмарках в «зеленой» и «желтой» зонах можно продавать не только продукты, но и изделия народных художественных промыслов и ремесел, саженцы деревьев и кустарников, рассады.

В постановлении также сообщается о следующих изменениях:

  • В «зеленой» зоне разрешается деятельность организаций дополнительного образования, однако занятия должны проходить индивидуально с каждым учеником;
  • Групповые занятия спортом на открытом воздухе в «желтой» зоне увеличены до 15 человек, в зеленой — до 30;
  • Тихвинский район тем временем переходит в «зеленую» зону;
  • МФЦ в «красной» зоне будут предоставлять полный перечень услуг, но по предварительной записи посетителей;
  • С 12 мая по 14 июня включительно будет организована компенсация в размере не более 2 тысяч рублей за проезд в Ленобласти и Петербурге на общественном транспорте от дома до работы и обратно медицинским работникам, работающим с зараженными коронавирусом, и людям из группы риска.

Постановлением запрещается плановая госпитализация в стационары за исключением пациентов с социально значимыми заболеваниями и в случае, если отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния гражданина.

Напомним, в «зеленую» зону входят:

  • Волховский район;
  • Лодейнопольский район;
  • Лужский район;
  • Подпорожский район;
  • Сланцевский район;
  • Тихвинский район;

К «желтой» зоне относятся:

  • Бокситогорский район;
  • Кингисеппский район;
  • Приозерский район;
  • Волосовский район;
  • Киришский район;
  • Сосновый Бор;

В «красную» зону входят:

  • Всеволожский район;
  • Выборгский район;
  • Гатчинский район;
  • Тосненский район;
  • Кировский район;
  • Ломоносовский район;