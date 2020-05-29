В Ленобласти с 1 июня меняются правила торговли и сферы услуг

Сегодня, 29 мая, постановлением правительства Ленобласти были изменены коронавирусные ограничения, действующие на территории региона.

Так, с 1 июня снимается запрет на использование примерочных кабин в магазинах и в торговых центрах любой площади. Кроме того, на ярмарках в «зеленой» и «желтой» зонах можно продавать не только продукты, но и изделия народных художественных промыслов и ремесел, саженцы деревьев и кустарников, рассады.

В постановлении также сообщается о следующих изменениях:

В «зеленой» зоне разрешается деятельность организаций дополнительного образования, однако занятия должны проходить индивидуально с каждым учеником;

Групповые занятия спортом на открытом воздухе в «желтой» зоне увеличены до 15 человек, в зеленой — до 30;

Тихвинский район тем временем переходит в «зеленую» зону;

МФЦ в «красной» зоне будут предоставлять полный перечень услуг, но по предварительной записи посетителей;

С 12 мая по 14 июня включительно будет организована компенсация в размере не более 2 тысяч рублей за проезд в Ленобласти и Петербурге на общественном транспорте от дома до работы и обратно медицинским работникам, работающим с зараженными коронавирусом, и людям из группы риска.

Постановлением запрещается плановая госпитализация в стационары за исключением пациентов с социально значимыми заболеваниями и в случае, если отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния гражданина.

Напомним, в «зеленую» зону входят:

Волховский район;

Лодейнопольский район;

Лужский район;

Подпорожский район;

Сланцевский район;

Тихвинский район;

К «желтой» зоне относятся:

Бокситогорский район;

Кингисеппский район;

Приозерский район;

Волосовский район;

Киришский район;

Сосновый Бор;

В «красную» зону входят: