В Ленобласти с 1 июня меняются правила торговли и сферы услуг

Сегодня, 29 мая, постановлением правительства Ленобласти были изменены коронавирусные ограничения, действующие на территории региона.
Так, с 1 июня снимается запрет на использование примерочных кабин в магазинах и в торговых центрах любой площади. Кроме того, на ярмарках в «зеленой» и «желтой» зонах можно продавать не только продукты, но и изделия народных художественных промыслов и ремесел, саженцы деревьев и кустарников, рассады.
В постановлении также сообщается о следующих изменениях:
- В «зеленой» зоне разрешается деятельность организаций дополнительного образования, однако занятия должны проходить индивидуально с каждым учеником;
- Групповые занятия спортом на открытом воздухе в «желтой» зоне увеличены до 15 человек, в зеленой — до 30;
- Тихвинский район тем временем переходит в «зеленую» зону;
- МФЦ в «красной» зоне будут предоставлять полный перечень услуг, но по предварительной записи посетителей;
- С 12 мая по 14 июня включительно будет организована компенсация в размере не более 2 тысяч рублей за проезд в Ленобласти и Петербурге на общественном транспорте от дома до работы и обратно медицинским работникам, работающим с зараженными коронавирусом, и людям из группы риска.
Постановлением запрещается плановая госпитализация в стационары за исключением пациентов с социально значимыми заболеваниями и в случае, если отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния гражданина.
Напомним, в «зеленую» зону входят:
- Волховский район;
- Лодейнопольский район;
- Лужский район;
- Подпорожский район;
- Сланцевский район;
- Тихвинский район;
К «желтой» зоне относятся:
- Бокситогорский район;
- Кингисеппский район;
- Приозерский район;
- Волосовский район;
- Киришский район;
- Сосновый Бор;
В «красную» зону входят:
- Всеволожский район;
- Выборгский район;
- Гатчинский район;
- Тосненский район;
- Кировский район;
- Ломоносовский район;