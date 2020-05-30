Сухие пайки, ярмарки, поликлиники: что изменится в жизни жителей Ленобласти с 1 июня

Губернатор Ленинградской области подписал постановление, согласно которому в Ленинградской области с июня вводятся послабления коронавирусных ограничений.

Ряд изменений принят в системе образования:

Работа спортивных секций продлевается до 30 июня. Это также распространяется на курсы внеурочной деятельности по программам воспитания и социализации;

Детские сады продолжат работать до конца июня в режиме дежурных групп;

Сухие пайки в детских садах и школах в июне выдавать не будут;

Для детей-сирот и детей работников медицинский учреждений организуют оздоровительные кампании в государственных летних лагерях;

Кроме того, постановлением вводятся послабления в области здравоохранения. Так, во всех районах региона будут работать женские консультации. Поликлиники при этом возобновят работу только в «зеленой» зоне (Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы), это также распространяется на плановую вакцинацию.

Во всех районах разрешены услуги стоматологов. Плановую госпитализацию будут проводить только в случае, если у пациента есть социально значимые заболевания или в случае, если при отсрочке медпомощи может ухудшиться его состояние. Медицинские и аптечные организации продолжат работу в усиленном режиме.

Постановлением предусмотрен ряд послаблений в области торговли и сферы услуг:

Разрешается продажа на ярмарках не только продуктов, но и изделий народных художественных промыслов и ремесел, саженцев деревьев и кустарников, рассады цветочных культур и овощей;

В «красной» зоне разрешается деятельность организаций дополнительного образования в форме индивидуальных занятий с каждым учеником. Это распространяется на Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы;

В «красной» зоне разрешается спорт на открытом воздухе в формате проведения индивидуальных (парных) тренировок. При этом использование раздевалок запрещено на всей территории области;

В музеях «желтой» зоны до 10 человек увеличена численность экскурсионных групп на открытом воздухе. Это распространяется на Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский районы и Сосновый Бор;

В «красной» и «желтой» зонах МФЦ будут как и прежде принимать посетителей по предварительной записи и по ограничительному перечню услуг, однако в «зеленой» зоне центры «Мои документы» будут предоставлять полный перечень услуг, но также по предварительной записи. Последнее распространяется на Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы;

Следующие ограничения остаются без изменений: