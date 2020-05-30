Сухие пайки, ярмарки, поликлиники: что изменится в жизни жителей Ленобласти с 1 июня

Губернатор Ленинградской области подписал постановление, согласно которому в Ленинградской области с июня вводятся послабления коронавирусных ограничений.
Ряд изменений принят в системе образования:
- Работа спортивных секций продлевается до 30 июня. Это также распространяется на курсы внеурочной деятельности по программам воспитания и социализации;
- Детские сады продолжат работать до конца июня в режиме дежурных групп;
- Сухие пайки в детских садах и школах в июне выдавать не будут;
- Для детей-сирот и детей работников медицинский учреждений организуют оздоровительные кампании в государственных летних лагерях;
Кроме того, постановлением вводятся послабления в области здравоохранения. Так, во всех районах региона будут работать женские консультации. Поликлиники при этом возобновят работу только в «зеленой» зоне (Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы), это также распространяется на плановую вакцинацию.
Во всех районах разрешены услуги стоматологов. Плановую госпитализацию будут проводить только в случае, если у пациента есть социально значимые заболевания или в случае, если при отсрочке медпомощи может ухудшиться его состояние. Медицинские и аптечные организации продолжат работу в усиленном режиме.
Постановлением предусмотрен ряд послаблений в области торговли и сферы услуг:
- Разрешается продажа на ярмарках не только продуктов, но и изделий народных художественных промыслов и ремесел, саженцев деревьев и кустарников, рассады цветочных культур и овощей;
- В «красной» зоне разрешается деятельность организаций дополнительного образования в форме индивидуальных занятий с каждым учеником. Это распространяется на Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы;
- В «красной» зоне разрешается спорт на открытом воздухе в формате проведения индивидуальных (парных) тренировок. При этом использование раздевалок запрещено на всей территории области;
- В музеях «желтой» зоны до 10 человек увеличена численность экскурсионных групп на открытом воздухе. Это распространяется на Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский районы и Сосновый Бор;
- В «красной» и «желтой» зонах МФЦ будут как и прежде принимать посетителей по предварительной записи и по ограничительному перечню услуг, однако в «зеленой» зоне центры «Мои документы» будут предоставлять полный перечень услуг, но также по предварительной записи. Последнее распространяется на Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы;
Следующие ограничения остаются без изменений:
- Запрет на торговлю парфюмерией и косметикой в «красной» зоне;
- Масочный режим при посещении торговых объектов во всех районах региона;
- Ограничения, принятые ранее в отношении салонов красоты и предприятий общепита.