Сухие пайки, ярмарки, поликлиники: что изменится в жизни жителей Ленобласти с 1 июня

Автор: Илья Серов
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Губернатор Ленинградской области подписал постановление, согласно которому в Ленинградской области с июня вводятся послабления коронавирусных ограничений.

Ряд изменений принят в системе образования:

  • Работа спортивных секций продлевается до 30 июня. Это также распространяется на курсы внеурочной деятельности по программам воспитания и социализации;
  • Детские сады продолжат работать до конца июня в режиме дежурных групп;
  • Сухие пайки в детских садах и школах в июне выдавать не будут;
  • Для детей-сирот и детей работников медицинский учреждений организуют оздоровительные кампании в государственных летних лагерях;

Кроме того, постановлением вводятся послабления в области здравоохранения. Так, во всех районах региона будут работать женские консультации. Поликлиники при этом возобновят работу только в «зеленой» зоне (Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы), это также распространяется на плановую вакцинацию.

Во всех районах разрешены услуги стоматологов. Плановую госпитализацию будут проводить только в случае, если у пациента есть социально значимые заболевания или в случае, если при отсрочке медпомощи может ухудшиться его состояние. Медицинские и аптечные организации продолжат работу в усиленном режиме.

Постановлением предусмотрен ряд послаблений в области торговли и сферы услуг:

  • Разрешается продажа на ярмарках не только продуктов, но и изделий народных художественных промыслов и ремесел, саженцев деревьев и кустарников, рассады цветочных культур и овощей;
  • В «красной» зоне разрешается деятельность организаций дополнительного образования в форме индивидуальных занятий с каждым учеником. Это распространяется на Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы;
  • В «красной» зоне разрешается спорт на открытом воздухе в формате проведения индивидуальных (парных) тренировок. При этом использование раздевалок запрещено на всей территории области;
  • В музеях «желтой» зоны до 10 человек увеличена численность экскурсионных групп на открытом воздухе. Это распространяется на Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский районы и Сосновый Бор;
  • В «красной» и «желтой» зонах МФЦ будут как и прежде принимать посетителей по предварительной записи и по ограничительному перечню услуг, однако в «зеленой» зоне центры «Мои документы» будут предоставлять полный перечень услуг, но также по предварительной записи. Последнее распространяется на Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы;

Следующие ограничения остаются без изменений:

  • Запрет на торговлю парфюмерией и косметикой в «красной» зоне;
  • Масочный режим при посещении торговых объектов во всех районах региона;
  • Ограничения, принятые ранее в отношении салонов красоты и предприятий общепита.