Ленобласть поддержит местных сельхозпроизводителей в условиях коронавируса

План восстановления экономики Ленинградской области, который планируют разработать к 20 июня, будет ориентирован на более активную поддержку местных производителей. Об этом свидетельствуют высказывания губернатора Александра Дрозденко.

Так, на последнем заседании регионального правительства он выразил негодование тем, что область закупает продукты в других регионах в то время, когда аналоги есть и у местных производителей, пишет РБК.

«Какого рожна мы молоко в пакетах для школьников покупаем в другой области? Мы молочный регион, у которого молоко считается одним из лучших в РФ. Почему мы картошку покупаем в другом регионе? Овощи покупаем в другом регионе. Макароны, которые производятся у нас, мы завозим с другого региона. Я считаю, что нам надо сегодня не стесняясь лоббировать своих производителей», — заявил губернатор.

Директор Фонда «ЦСР «Северо-Запад Марина Липецкая оценила аграрный бизнес 47 региона и указала на осложнения, вызванные коронавирусными ограничениями в соседнем регионе — Санкт-Петербурге.

«В принципе агробизнес Ленобласти довольно успешен. Но сейчас ситуация у него осложнена тем, что закрыт петербургский общепит, в частности, рестораны, кафе и т.д. Между тем, этот общепит является одним из главным потребителей областного агробизнеса. Многие агропредприятия, особенно мелкие и средние, в частности, фермерские хозяйства, ориентированы не на розницу, а на общепит, который везде и всегда предпочитает покупать свежие продукты у местных производителей», — сообщила эксперт.

Так, по ее словам, производители Ленобласти практически лишились сбыта из-за коронавирусных ограничений в Петербурге. При этом на восстановление может уйти примерно два года, поскольку часть ресторанов закроется, но потом на их месте откроются другие. В такой ситуации производителям могут помочь приоритетные госзакупки.

Несмотря на то, что по ряду продуктов Ленинградская область находится в лидерах (производство яиц, молока и др.), в крупных магазинах зачастую преобладает продукция из других регионов и даже стран. Ситуации не помогли даже ответные санкции, введенные в отношении продуктов из Европы.

Это объясняется тем, что торговые сети выбирают поставщиков, сходя из экономической целесообразности: стабильность поставок, цена и качество, к которым чувствительно население.

«Мы анализировали агрокомплекс Ленобласти и выяснили, что наряду с вполне конкурентоспособными предприятиями есть производители с устаревшим, изношенным оборудованием. К тому же издержки у производителей высоки в том числе из-за высоких тарифов энергоснабжающих монополистов, что особенно болезненно в нашем северном регионе, где повышено, по сравнению с другими регионами, потребление тепла и электроэнергии. В некоторых случаях привозная продукция дешевле из-за «эффекта масштаба» тамошнего производства, а местные производители не могут обеспечить такие же масштабы из-за особенностей нашего северного климата и почв», — объясняет Марина Липецкая.

Временный заперт на импорт продуктов из других регионов и поддержка своих производителей приемлемы стратегически в такой ситуации, считает эксперт. Однако в долгосрочной перспективе это может принести скорее вред, чем пользу — у бизнеса не будет стимула развиваться.