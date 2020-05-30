Ленобласть поддержит местных сельхозпроизводителей в условиях коронавируса

План восстановления экономики Ленинградской области, который планируют разработать к 20 июня, будет ориентирован на более активную поддержку местных производителей. Об этом свидетельствуют высказывания губернатора Александра Дрозденко.
Так, на последнем заседании регионального правительства он выразил негодование тем, что область закупает продукты в других регионах в то время, когда аналоги есть и у местных производителей, пишет РБК.
Директор Фонда «ЦСР «Северо-Запад Марина Липецкая оценила аграрный бизнес 47 региона и указала на осложнения, вызванные коронавирусными ограничениями в соседнем регионе — Санкт-Петербурге.
Так, по ее словам, производители Ленобласти практически лишились сбыта из-за коронавирусных ограничений в Петербурге. При этом на восстановление может уйти примерно два года, поскольку часть ресторанов закроется, но потом на их месте откроются другие. В такой ситуации производителям могут помочь приоритетные госзакупки.
Несмотря на то, что по ряду продуктов Ленинградская область находится в лидерах (производство яиц, молока и др.), в крупных магазинах зачастую преобладает продукция из других регионов и даже стран. Ситуации не помогли даже ответные санкции, введенные в отношении продуктов из Европы.
Это объясняется тем, что торговые сети выбирают поставщиков, сходя из экономической целесообразности: стабильность поставок, цена и качество, к которым чувствительно население.
Временный заперт на импорт продуктов из других регионов и поддержка своих производителей приемлемы стратегически в такой ситуации, считает эксперт. Однако в долгосрочной перспективе это может принести скорее вред, чем пользу — у бизнеса не будет стимула развиваться.