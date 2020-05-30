Не больше 100 участников: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению богослужений

Роспотребнадзор на первом этапе возобновления богослужений рекомендует выделять на одного прихожанина не менее четырех квадратных метров площади храма.

Общее количество участников богослужений в любом случае не может быть больше 100 человек.

Второй этап предусматривает увеличение общего количества участников до 200 человек. Те, кому не хватило места, могут находиться на прихрамовой территории. На третьем этапе ограничения на количество верующих будут отменены.

Отмечается, что в зависимости от площади храма одновременно в нем смогут находиться от двух до десяти человек в случае, если не проходят богослужения. В монастырях рекомендуется пускать верующих только в один храм и исключить их нахождение на остальной монастырской территории.

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