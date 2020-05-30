В Выборге активисты провели ежегодный субботник

Вчера, 29 мая, общественное объединение «Фаворит» провело ежегодный субботник в Выборге. Мероприятия прошли по улице Гагарина и за газораздаточной станцией.

Участниками стали представители различных общественных объединений, депутаты, спортсмены и тренеры спортивного клуба «Фаворит». Были также приглашены местные жители, но они проигнорировали — вероятно, все были на работе, сообщается в группе «Интересные события в Выборге» во «ВКонтакте».

Собственники гаражей при этом изъявили желание принять участие. Всего было вывезено 2 больших контейнера с мусором, он был наполнен мебелью, запчастями от автомобилей, пустыми канистрами, бутылками, покрышками, бытовым мусором и строительными отходами.