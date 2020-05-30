Пожарные несколько часов борются с горящими сараями в деревне Ретюнь — фото

Сегодня вечером, 30 мая, стало известно о пожаре в деревне Ретюнь Лужского района. Глава районной администрации Юрий Намлиев сообщил, что горят сараи на большой площади.

Он сообщил, что от огня пострадали деревья и имущество.

«Ретюнь. Прямо сейчас. Пожарные оперативно выехали на место, работают. Лужане! Не пренебрегайте требованиями пожарной безопасности, будьте осторожны при обращении с огнём!», — поделился чиновник в своем Instagram-аккаунте.

Очевидцы сообщают, что у пожарных есть проблемы с водой.

«В Ретюньском поселении в д.Ретюнь горят погреба уже более 2 часов и, как специально, нет давления воды в квартирах — с кранов вода не идет», — сообщил читатель ivbg.ru.

Другой читатель добавил, что пожарные работают на месте с 18 часов.