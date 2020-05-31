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Кража бытовой химии на 2 тысячи рублей в Тихвине привела к уголовному делу

Автор: Илья Серов
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Вчера днем, 30 мая, в один из магазинов в третьем микрорайоне Тихвина вошли двое приятелей в возрасте 32 и 45 лет. Они попытались украсть украсть бытовую химию.

По предварительной информации, злоумышленники набрали с полок товаров на сумму более 2 тысяч рублей и попытались скрыться, ударив охранника. Сотрудники магазина пресекли попытку кражи и вызвали правоохранителей. Они передали полицейским 32-летнего мужчину.

Задержанный работает охранником в Тихвине. Его 45-летнего безработного товарища ищут.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному назначили подписку о невыезде.

 

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