Качели-лодочки вернулись в Волхов после реставрации

В волховский парк «Ильинский» вернули ранее демонтированные качели-лодочки после реставрации. После проверки Гостехнадзора советский аттракцион начал свою работу.

Примечательно, что качели открыли накануне Международного дня защиты детей. На них можно прокатиться с соблюдением профилактических мер в условиях пандемии — следует придерживаться социальной дистанции и применять маски, сообщает ЛенТВ24.