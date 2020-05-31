Качели-лодочки вернулись в Волхов после реставрации

В волховский парк «Ильинский» вернули ранее демонтированные качели-лодочки после реставрации. После проверки Гостехнадзора советский аттракцион начал свою работу.
Примечательно, что качели открыли накануне Международного дня защиты детей. На них можно прокатиться с соблюдением профилактических мер в условиях пандемии — следует придерживаться социальной дистанции и применять маски, сообщает ЛенТВ24.
«Эти качели – качели моего детства, памятник всех волховчан. Мы постепенно будем восстанавливать одну за другой память тех людей, которые жили здесь и вкладывали в Волхов свои силы. Мы не имеем право просто взять, вычеркнуть и сдать на металлолом все то, что они делали», – сказал глава администрации Волховского района Алексей Брицун на открытии отреставрированного советского аттракциона.