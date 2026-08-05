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В школах Петербурга введут оценки за поведение уже с 1 сентября

Школа
Фото: Freepik.

Оценки за поведение начнут выставлять школьникам с 1 сентября 2026 года в десяти школах Санкт-Петербурга в рамках нового эксперимента, сообщает «АБН24». Предусмотрены три уровня оценки поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Эксперимент пройдет в 2026/27 учебном году в десяти школах каждого региона.

Также с нового учебного года для пятиклассников введут курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжительностью 34 часа в год. В дальнейшем предмет появится в шестых и седьмых классах.

Минпросвещения также утвердило программу изучения арабского языка. Школы смогут преподавать его по желанию при наличии необходимых специалистов. Возможность включения арабского языка в ЕГЭ пока прорабатывается.

В преподавании истории закрепят единую последовательность изучения тем, а в литературе обновят список произведений для внеклассного чтения. В рамках углубленной информатики школьники смогут изучать профиль «Искусственный интеллект».

С 1 сентября в двух школах Красногвардейского района откроются кадетские классы Следственного комитета. В школе № 566 Невского района появится военно-медицинский кадетский класс при поддержке Минобороны и Военно-медицинской академии.

Кроме того, биометрический доступ с нового учебного года введут в 10 школах Ленинградской области. Войти в здания можно будет по биометрии с согласия родителей, карте «Школа 47» или пропуску.

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Пострадавшего доставили в больницу на реанимационном автомобиле.

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