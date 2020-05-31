Двух братьев зарезали в квартире в Сосновом Бору

Вчера вечером, 30 мая, в квартире одного из домов по проспекту Героев в Сосновом Бору были обнаружены тела двух убитых братьев. Одному мужчине было 22 года, второму — 38.

По предварительной информации, младший получил удар ножом в шею, а старшего пырнули тем же оружием порядка 10 раз в область груди, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Спустя несколько часов был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина, которого еще в 2000 году осудили на девять лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Спустя два года и четыре месяца он вышел по УДО.

Возбуждено уголовное дело.