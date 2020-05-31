Следствие назвало несколько версий пожаров в Новой Ладоге

Следственный комитет Ленобласти проводит проверку по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина после уничтожения объектов культурного наследия в Новой Ладоге.

На протяжении нескольких лет сгорело шесть объектов культурного наследия. По фактам случившегося возбуждены уголовные дела, до сих пор они оставались не раскрытыми. Сейчас следователи и криминалисты тщательно изучают уголовные дела.

Так, у следствия есть несколько версий:

Поджоги совершены неизвестными хулиганами;

Преступление совершено с целью завладения землей;

Поджог совершен психически больным человеком.

Следствие направило представления в адрес вышестоящих органов власти и других уполномоченных правоохранительных органов, поскольку не были приняты надлежащие меры для предотвращения преступлений.

Следственные органы предъявили обвинения бывшей и действующему главам администрации Новоладожского городского поселения Волховского района за халатность.

Расследование продолжается, оно находится на контроле у председателя Следственного комитета России.