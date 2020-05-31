Новосергиевку газифицируют до конца года

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти выделил субсидию на строительство газопровода в Новосергиевке. Газ в населенном пункте появится уже к концу текущего года.

Как сообщает пресс-служба администрации Заневского поселения, проектно-сметная документация уже направлена в региональный Фонд имущества — там произведут дополнительные расчеты. В ближайшее время будет объявлен конкурс на выбор подрядчика, к работам приступят в конце июня. Строительство должно продлиться около четырех месяцев.

Администрация Заневского городского поселения направила заявку и все необходимые документы на получение финансирования от регионального комитета по ТЭК на строительство распределительного газопровода.