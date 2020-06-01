Почти 300 млн рублей потратят в этом году на реставрацию Гатчинского дворца

Реставрация фасадов Гатчинского дворца ведется с 2015 года, в этом году планируется потратить примерно 300 млн рублей для этих работ.

Рабочие уже установили леса, демонтировали линейные открытия, сейчас ведутся работы по расчистке облицовки фасада методом СВАО (струйно-вихревая абразивная очистка). В этом году подрядчики должны отреставрировать часть фасадов западного полуциркуля дворца, а также фасадов центральной части дворца. На эти цели выделено 135 млн рублей. Еще 158,8 млн рублей выделено на реставрацию фасадов Кухонного каре.

Напомним, работы ведутся с 2015 года за счет бюджета Петербурга. Полную реставрацию фасадов планируют завершить 2021 году.