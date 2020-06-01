Из Щеглово до Санкт-Петербурга теперь можно доехать без пересадок

Из поселка Щеглово Всеволожского района до метро «Ладожская» начал ходить автобус №462Р

Маршрут автобуса проходит по Дороге жизни, Рябовскому шоссе, улице Коммуны, проспекту Косыгина и выходит на Заневский проспект рядом с «Ладожской». Конечной остановкой в Щеглово станет Магистральная улица.

Также скорректирован маршрут автобуса № 462 «Углово – «Ладожская»: часть рейсов теперь будет осуществляться из Рахьи.

Вам будет интересно Кудровский проезд открыли для общественного транспорта Автобусный маршрут 596Б связал проспект Строителей в Кудрово со станцией метро «Улица Дыбенко». Интервал движения составит около 15 минут. На новом... 18.05.2020 403

Ранее, на маршрут «Санкт-Петербург — Сосновый Бор» пустили новые автобусы. Первая партия автобусов уже приехала и готова к работе. А в Кудрово электронный «Подорожник» начал действовать в автобусах №596А и 692, в Мурино и поселке Новогорелово в автобусах 855 и К-6506.