Экс-менеджер Кобзона и Иванушек украл миллион у лейбла Black Star Inc

Как ранее сообщал ivbg.ru, концертный менеджер Александр Зингер, работавший с Кобзоном, Николаевым и Иванушками, подозревается в мошенничестве на 42 миллиона рублей. Деньги инвестированы в его агентство Z-Concert предпринимателем Константином Х. Зингер забрал эти средства и скрылся.

В деле появился еще один преступный эпизод. По данным следствия, Александр Зингер должен был организовать выступление рэп-исполнителя Мота из лейбла Black Star Inc за миллион рублей. Однако концертный менеджер присвоил деньги и исчез, не сделав ничего.

Вам будет интересно Экс-менеджер Кобзона и Иванушек подозревается в мошенничестве на 42 млн рублей Концертный менеджер Александр Зингер, работавший с Кобзоном, Николаевым и Иванушками, подозревается в мошенничестве на 42 миллиона рублей. Деньги инвестированы в... 28.05.2020 261

Сейчас Александр Зингер задержан и отправлен под домашний арест на два месяца. Во время допроса он не оспаривал факта мошенничества.