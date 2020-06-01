Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля

Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля. Ранее голосование было назначено на 22 апреля, но его пришлось перенести из-за COVID-19.

Предложение провести голосование 1 июля, если на это даст разрешение глава Роспотребнадзора Анна Попова, было озвучено в ходе рабочего совещания с президентом. По мнению Эллы Памфиловой, дальнейшее затягивание дат может привести к дополнительным расходам.

Владимир Путин согласился с доводами главы ЦИК. Новая дата голосования по поправкам в Конституцию России назначена на 1 июля.