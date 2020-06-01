Опрос: 62 % россиян не хотят возвращаться в офис после удаленки

Опрос Туту.ру показал, что 62 % россиян не хотят переходить от удаленного формата работы, введенного в связи с пандемией COVID-19, к классическому режиму работы в офисе. Опрос проводился среди 2700 респондентов.
Итоги опроса «Вы хотите возвращаться с удаленки в офис?»:
- Нет, мне понравилось работать из дома – 62 %;
- Да, если офисная жизнь будет, как прежде, без новых ограничений по обработке, рассадке и т. п. – 22 %;
- Да, хочу работать в офисе. Готов терпеть нововведения из-за COVID-19 – 16 %.
Из статистики исключены ответы 18 % опрошенных, оставшихся без работы.
Вам будет интересно
Согласно исследованию Superjob, 86 % россиян не нуждаются в помощи психолога из-за самоизоляции по COVID-19. Обратиться к психологу хотели бы всего...
21.05.2020 291