Опрос: 62 % россиян не хотят возвращаться в офис после удаленки

Опрос Туту.ру показал, что 62 % россиян не хотят переходить от удаленного формата работы, введенного в связи с пандемией COVID-19, к классическому режиму работы в офисе. Опрос проводился среди 2700 респондентов.

Итоги опроса «Вы хотите возвращаться с удаленки в офис?»:

Нет, мне понравилось работать из дома – 62 %;

Да, если офисная жизнь будет, как прежде, без новых ограничений по обработке, рассадке и т. п. – 22 %;

Да, хочу работать в офисе. Готов терпеть нововведения из-за COVID-19 – 16 %.

Из статистики исключены ответы 18 % опрошенных, оставшихся без работы.