Опрос: 86 % россиян не нуждаются в психологе из-за самоизоляции

Согласно исследованию Superjob, 86 % россиян не нуждаются в помощи психолога из-за самоизоляции по COVID-19.
Обратиться к психологу хотели бы всего 7 % опрошенных. Реже всех желание прибегнуть к услугам этого специалиста испытывают россияне, продолжающие ходить на работу (3 %). А наибольшая потребность в психологе – у людей, работающих удаленно (9 %).
Женщинам психолог необходим чаще, чем мужчинам (8 % против 6 %). Молодые люди в возрасте до 24 лет нуждается в консультациях специалиста реже, чем старшее поколение (4 % и 7 %).
Исследование проводилось с 15 по 19 мая во всех регионах России среди 1,6 тыс. россиян и 500 hr-компаний.
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