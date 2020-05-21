Опрос: 86 % россиян не нуждаются в психологе из-за самоизоляции

Согласно исследованию Superjob, 86 % россиян не нуждаются в помощи психолога из-за самоизоляции по COVID-19.

Обратиться к психологу хотели бы всего 7 % опрошенных. Реже всех желание прибегнуть к услугам этого специалиста испытывают россияне, продолжающие ходить на работу (3 %). А наибольшая потребность в психологе – у людей, работающих удаленно (9 %).

Женщинам психолог необходим чаще, чем мужчинам (8 % против 6 %). Молодые люди в возрасте до 24 лет нуждается в консультациях специалиста реже, чем старшее поколение (4 % и 7 %).

Исследование проводилось с 15 по 19 мая во всех регионах России среди 1,6 тыс. россиян и 500 hr-компаний.