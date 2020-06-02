Школьница из Соснового Бора решила устроить шопинг по чужой банковской карте

Девятиклассница была задержана за незаконный шопинг, который обошёлся владелице карты более чем в 8 тысяч рублей.

По информации пресс-службы МВД по Ленобласти, в полицию обратилась пожилая женщина. По словам потерпевшей, ей на телефон начали проходить сообщения о списании денежных средств с банковской карты.

Как оказалось, девятиклассница из местной школы решила воспользоваться чужой картой в корыстных побуждениях. Девушка устроила себе шопинг на общую сумму 8 101 рубля.

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В настоящее время возбужденно уголовное дело по статье за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Школьница была передана сотрудниками полиции родителям.