Более 100 единиц боевой техники задействуют в параде Победы в Санкт-Петербурге

Более 100 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и ракетные комплексы «Искандер-М», будут участвовать в параде Победы 24 июня в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ЗВО.

«В параде Победы, который пройдёт 24 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, примут участие экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, всего в параде примут участие около 100 единиц военной техники, которая проходит дезинфекцию с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.