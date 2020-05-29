Путин объявил выходным 24 июня — россиян ждет парад Победы

Сегодня, 29 мая, Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня, приуроченных к 75-летию Победы.

В связи с этим 24 июня объявлено выходным днем, сообщает пресс-служба Кремля.

Начало парада в 10 часов на Красной площади в Москве и других городах России. Традиционно будут привлечены вооружения и военная техника. В 22 часа по местному времени в Москве прогремит артиллерийский салют.

«Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.