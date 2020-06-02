В России введут новые коды регионов на автомобильных номерах

Как сообщает ТАСС, в России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах. Ранее код региона мог начинаться с 1 и 7. Теперь автомобильный номер может начинаться с 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.

По данным ТАСС и «Коммерсанта», приказ уже подписан и вступит в силу через 10 дней после публикации. Смысл нововведения – в расширении количества комбинаций кодов за счет введения дополнительных цифр. Ведь, например, в Москве остались лишь серии номеров 777 и 799, которых хватит всего на два года.

Как сообщает РБК, в Алтайском крае будут присваивать номера с кодом 222, в Омской области – 555, в Свердловской области – 666, в Москве – 999.

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Изначально в России использовались двузначные числа кода региона. К 2005 году их стало не хватать в связи с ежегодным увеличением количества регистрируемых автомобилистов. Тогда были введены действующие до настоящего времени трехзначные коды.