С 15 июня в Ленобласти могут отменить особый противопожарный режим

На территории Ленобласти с 15 июня планируется снять особый противопожарный режим, который был введен 1 мая. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем instagram-аккаунте.

Стоит отметить, что в Петербурге противопожарный режим также продлен до 14 июня.

Напомним, что в период действия особого противопожарного режима на территории Ленобласти запрещено разжигать огонь в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, а также в местах зеленых насаждений, посещать леса и лесопарковые зоны, а также въезжать на их территорию на транспорте.