IT-сфере Ленобласти могут оказать помощь, предложение уже отправлено федеральным властям

В Ленобласти разрабатывают варианты поддержки отрасли информационных технологий, которая также пострадала во время COVID-19

Сегодня, 2 июня, на коллегии комитета цифрового развития Ленобласти с участием экспертов и профессионального сообщества обсудили меры поддержки для IT-сферы 47 региона, в которой существенно снизились обороты, а необходимость сохранять дорогие команды разработчиков осталась.

«За первые недели ограничительных мер в 4 раза вырос интернет-трафик, на треть – спрос на услуги хранения и обработки данных, вдвое увеличилось число обращений на региональный портал госуслуг, – отметила председатель комитета цифрового развития Ленобласти Виктория Кузнецова. – В то же время ИТ-бизнес столкнулся с необходимостью быстрых и масштабных инвестиций в инфраструктуру».

Стоит отметь, что сфера информационных технологий сегодня входит в тройку отраслей, которые дают рост экономике Ленинградской области, сохраняют рабочие места. Поэтому сегодня участники конференции предложили такие меры поддержки, как снижение НДС, налога на прибыль и страховых взносов, а также льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству и модернизации сетевой инфраструктуры. Предложения направят в Минкомсвязь РФ.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 мая ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Теперь организации и индивидуальные предприниматели , занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по почте. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ФНС России.

Помимо этого Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти ввел мораторий на выплату основного долга и процентов по выданным ранее микрозаймам. Также предоставляются льготные микрозаймы на выплату зарплат, оплату аренды и коммунальных платежей.