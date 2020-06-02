Ветерана войны поздравили с 75-летием Победы в Заневском поселении

Глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев лично поздравил с 75-летием Победы и передал продуктовый набор ветерану войны из Заневки Татьяне Михайловне Никоновой.

Татьяна Никонова рассказа Вячеславу Кондратьев о своей жизни в довоенные и военные годы. Родилась женщина в Воронежской области, с 13 лет работала наравне со взрослыми на земле. В 18 лет переехала к отцу в Ленинград, где работала в разное время весовщиком, штамповщиком, на химзаводе. В конце августа Татьяне Михайловне исполнится 90 лет.

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Всего же в Заневском поселении подарки, продуктовые наборы и поздравительные письма от главы региона получат 95 участников Великой Отечественной войны.