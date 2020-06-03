Почетный реставратор Санкт-Петербурга Марк Коляда скончался на 87-м году жизни

Почётный реставратор Санкт-Петербурга Марк Коляда, который последние 10 лет занимался реставрацией Казанского собора, скончался на 87-м году жизни, сообщает Союз реставраторов северной столицы.

«Тридцать первого мая 2020 года на 87 году жизни скончался архитектор-реставратор, почётный реставратор Санкт-Петербурга Марк Иванович Коляда», — говорится в сообщении.

Коляда был одним из основоположников методик по реставрации деревянного зодчества в Ленинградской области. По его проектам были восстановлены церковь Святого Георгия Победоносца, церковь Святого Николая Чудотворца и церковь Димитрия Солунского Мироточивого (Подпорожский район), усадьба Рождествено (Гатчинский район).

Отмечается, что последние 10 лет своей жизни Коляда посвятил реставрации Казанского собора.

«По словам коллег, реставратор досконально изучил каждый сантиметр храма: фасад, колонны, купол, фундамент, и мог часами рассказывать об удивительно успешной реализации великого замысла архитектора Андрея Воронихина», — говорится в сообщении.

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Союз реставраторов Санкт-Петербурга выражает соболезнования родственникам и близким реставратора.

О дате прощания организация сообщит позднее.