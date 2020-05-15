От вирусной пневмонии скончалась фельдшер Гатчинской больницы

В Гатчинской клинической межрайонной больнице сообщили о смерти Валентины Бадык, которая почти 35 лет проработала фельдшером в клинике.

По информации СМИ, причиной смерти стала вирусная пневмония, однако результатов вскрытия, которые установят точную причину гибели, пока нет. Положительных результатов на коронавирусную инфекцию у нее не было, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.

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72-летняя Валентина Бадык после окончания медицинского училища в 1985 году пришла в Гатчинскую больницу, где работала до последних дней.