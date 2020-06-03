Александр Дрозденко осмотрел новую школу в поселке Новоселье

Школа на 550 мест в Ломоносовском районе уже готова к открытию 1 сентября.

Полностью укомплектованную школу, построенную по программе «Соцобъекты в обмен на налоги», выкупят у застройщика в муниципальную собственность за счёт средств бюджета 47 региона.

«Такая школа — отличный пример современного образовательного центра, который гармонично вписывается в комплексную застройку. Программа «Соцобъекты в обмен на налоги» позволяет нам обеспечивать жителей новостроек местами в школах и детских садах, она доказала свою эффективность и будет продолжена», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти напомнил, что по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» до сентября будут выкуплены в муниципальную собственность еще четыре готовых детских сада в Буграх, в Янино, в Мистолово и в Мурино. А в поселке Новоселье до 2027 года появятся ещё пять детских садов и одна школа.

Как уже ранее писал ivbg.ru, глава Ленобласти во время своего рабочего визита в Ломоносовский район, осмотрел место для строительства лицея и не одобрил его.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Добавляется, что застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.