В канале у Загубья появилось нефтяное пятно, следующее к Ладожскому озеру

На телефон экстренных служб «112» в вечернее время 2 июня сообщили о маслянистом пятне, характерном для разлитого топлива. Пятно образовалось в Ново-Свирском канале на улице Набережной в деревне Загубье Волховского района Ленобласти.

По словам очевидцев, разводы тонкой полоской идут вдоль берега в сторону Ладожского озера. Глава администрации Свирского поселения Вера Атаманова не исключает, что источником пятна могла стать канистра с мазутом, выпавшая из следовавшего по каналу судна. В частности, утром, 2 июня, канал пересекали пароходы «Плес» и «Драч».

Заявка на ликвидацию пятна направлена спасателям.