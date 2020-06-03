Прокуратура требует аннулировать фиктивный брак между жительницей Приозерска и иностранцем

Прокуратура выяснила, что супруги не проживают вместе и не ведут совместный быт, а жена даже не в курсе, где сейчас проживает ее муж.

Брак между жительницей Приозерска и гражданином Таджикистана был заключен в декабре 2017 года. После проверок прокуратура выяснила, что брак был фиктивный. Иностранец хотел получить разрешение на временное проживание в стране вне квоты.

Иски об аннулировании фиктивного брака в настоящее время находятся на рассмотрении Приозерского городского суда. Сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.