Во Всеволожском районе за два дня поймали 37 таксистов-нарушителей — видео

Водителей такси оштрафовали за тонировку, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие документов и многое другое.

Во время рейда «Такси» во Всеволожском районе Ленобласти инспекторы ДПС проверили 70 машин, из них 37 водителей привлечены к административной ответственности.

Выявлены такие нарушения, как отсутствие лицензии на перевозку пассажиров и страховки, непристегнутые ремни безопасности, нарушение правил дорожного движения, езда на неисправном автомобиле и многое другое. Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».