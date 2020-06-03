В Кикерино товарный поезд насмерть сбил мужчину

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работаю следователи.

Трагедия произошла 3 июня, товарный поезд сбил человека на регулируемом пешеходном переходе через железнодорожные пути в поселке Кикерино в Волосовском районе. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Местные жители давно просят там построить надземный переход. Дело в том, что железнодорожная ветка разделяет населенный пункт, а поезда очень часто останавливаются так, что перегораживают переход. И людям приходится обходить либо перелезать под поездом, пишет 47news.