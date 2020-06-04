Траты россиян на компьютерные игры на фоне самоизоляции подскочили на 71% — исследование

Траты россиян на компьютерные игры на фоне самоизоляции подскочили на 71%, подсчитали аналитики платёжного сервиса Qiwi.

Компания Qiwi провела исследование трат жителей России на игры и игровой контент в период самоизоляции с марта до конца мая. Анализ проводился по каналам приёма электронных платежей компании в пользу крупнейших российских и международных компаний, которые специализируются на продаже игр, приложений и игрового контента для ПК, консолей и мобильных платформ.

«По данным Qiwi, оборот платежей в пользу игровых мерчантов в марте 2020 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным месяцем в 2019 году. В апреле рост покупок ускорился и составил уже 93% по сравнению с прошлым годом, а в мае рост по сравнению с тем же месяцем в прошлом году составил 79%. То есть за время самоизоляции россияне потратили на игры на 71% больше, чем за период с марта по май в 2019 году», — подсчитали аналитики.

Количество транзакций также возросло: в марте (4% по сравнению с мартом 2019 года) рост был не таким значительным, как в апреле (23% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году) и мае (31% по сравнению с маем 2019 года). В Qiwi предсказывают продолжение этого позитивного тренда и в летние месяцы.

Размер среднего чека тоже показал значительную позитивную динамику: в марте 2020 года он вырос на 38% по сравнению с аналогичным показателем в марте прошлого года, в апреле средний чек на игры вырос более чем вполовину – на 57% – по сравнению с прошлым годом, а в мае – на 37% по сравнению с тем же показателем в мае 2019 года. В целом, по данным Qiwi, средний чек на игровой контент за весну 2020 года вырос почти вполовину – на 44%. Лидером по размеру среднего чека стал Красноярский край – там он за три весенних месяца составил 643 рубля.

Вам будет интересно Петербуржец вошел в топ-10 крупнейших выигрышей в лотерею в период самоизоляции За время введенного в России режима самоизоляции с 30 марта по 11 мая россияне выиграли в государственные лотереи 2 432 172 826 рублей. Топ-10 крупнейших... 14.05.2020 623

Самыми «играющими» регионами России в весенние месяцы стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Краснодарский край, Ростовская область, Свердловская область и Нижегородская область. Красноярский край показал самый динамичный рост интереса к играм: оборот платежей на игровой контент у жителей этого региона вырос более чем в два с половиной раза по сравнению с тем же показателем в весенние месяцы прошлого года. Средний чек в Санкт-Петербурге тоже вырос (почти в два раза по сравнению с весной 2019 года) и составил 324 рубля. Тот же показатель в Москве составил в весенние месяцы 2020 года 357 рублей и вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.