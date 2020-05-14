Петербуржец вошел в топ-10 крупнейших выигрышей в лотерею в период самоизоляции

За время введенного в России режима самоизоляции с 30 марта по 11 мая россияне выиграли в государственные лотереи 2 432 172 826 рублей.

Топ-10 крупнейших выигрышей:

10 000 112 руб. – Республика Татарстан («Жилищная лотерея»). 9 073 164 руб. – Москва («Гослото «5 из 36»). 8 033 175 руб. – Воронежская область («12/24»). 7 918 744 руб. – Белгородская область («Гослото «5 из 36»). 7 115 843 руб. – Москва («Рапидо»). 6 695 140 руб. – Кемеровская область («Гослото «5 из 36»). 6 562 856 руб. – Москва («Гослото «5 из 36»). 5 831 856 руб. – Санкт-Петербург («Гослото «5 из 36»). 5 571 740 руб. – Москва («Гослото «5 из 36»). 5 316 358 руб. – Волгоградская область («Рапидо»).