В Ленобласти начали обрабатывать обочины дорог от борщевика

Химическая обработка региональных трасс в Ленобласти против борщевика продлится до 29 июня.

Дорожники приступили к обработке обочин региональных трасс химическим препаратом с сульфометурон-метилом. После опрыскивания людям запрещено находиться в таких местах в течение трех дней. Также дорожники просят не пасти коров, коз и другой скот, не собирать на обочинах грибы и ягоды, не заготавливать сено.

Напомним, что в этом году 68 муниципальных образований Ленобласти получат 20,2 млн рублей на борьбу с борщевиком.