Доминиканский монастырь в Выборге перешел в собственность государства

Петербургское подворье Оптиной пустыни отказалось от права пользования на бывший собор Доминиканского монастыря.

Радостной новостью для всех жителей и гостей Выборга поделился глава комитета культуры Ленобласти Владимир Цой.

«Подписан и регистрируется договор пользования между Росимуществом и Выборгским музеем-заповедником. Будем планировать противоаварийные и консервационные работы. Объект крайне важный для Выборга, обязательно проведём широкую дискуссию относительно будущего приспособления», — отметил Цой.

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Монастырь доминиканцев (черных братьев) в Выборге был основан королевой Маргаритой в 1392 г., с разрешения папы Римского IX. Первая церковь при нём, вероятнее всего, деревянная, впервые упоминается в 1403 году. Она была разрушена пожаром 1477 года.

Каменная церковь заложена в 1481 году. Она была 42 метра в длину и 21 метр в ширину. В плане храм представлял базилику с нечетным числом разных по высоте нефов, украшенную с фронтона нишами и крестами.

В советское время здесь был штамповочный цех завода «Электроинструмент». Для заводских нужд внутри был построен промежуточный этаж, опиравшийся на железобетонные колонны, а снаружи возведены различные пристройки.

После пожара 1989 года здание стоит без крыши.