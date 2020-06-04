В Швеции ищут сотрудника для включения света за 2300 долларов в месяц

Как сообщает sverigesradio.se, художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю ищут человека, который будет включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня на строящейся станции Корсвеген в городе Гетеборг. За это ему будут платить 2300 долларов в месяц.

В обязанности работника будет входить исключительно включение и выключение света в строго определенное время. Он может покинуть должность в любое время по собственному желанию, а может и проработать на ней всю жизнь. Контракт будет рассчитан на 120 лет.

Более 175 заявок на вакансию уже поступили от соискателей со всего мира. Время на подбор сотрудника еще есть – станция откроется в 2026 году. Эта вакансия – проект художников Симона Голдина и Якоба Сеннебю, пытающихся таким образом привлечь внимание к неравенству в обществе.